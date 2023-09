Castellammare, arrestato 20enne incensurato con marijuana e hashish

Questa notte a Castellammare i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne incensurato del posto. I militari hanno fermato l’uomo a via Gesù e lo hanno controllato.



Perquisito, è stato trovato in possesso di 138 grammi di marijuana e diverse dosi di hashish. Durante la perquisizione domiciliare i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 2 bilancini di precisone, materiale per il confezionamento della droga e la somma contante ritenuta provento di spaccio di 1570 euro suddivisa in banconote di vario taglio.

L’arrestato è in attesa di giudizio.