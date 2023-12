Castellammare, eventi e cultura per la rinascita del Centro Antico

Si respira un’aria nuova nel centro antico di Castellammare. Tra i vicoli dove nacque Raffaele Viviani tornano la cultura, gli eventi, le mostre e i turisti. Tutto questo, segno concreto di una rinascita, avviene grazie alla kermesse organizzata dal Comitato Borgo Antico di Stabia in Partnership con l’Associazione Porto Borbonico di Castellammare di Stabia, slow food’ il brand #AV, con il Patrocinio del Comune di Castellammare di Stabia e dell’Ascom.

“Tutti i commercianti del centro antico e gli operatori portuali hanno contribuito economicamente per l’installazione dell’illuminazione natalizia, finalmente dopo decenni le strade del centro antico saranno illuminate per le festività, fino al 19 gennaio San Catello, per la celebrazione del nostro Santo Patrrono - illustra Francesco Napolitano, Presidente del Comitato Borgo Antico di Stabia - Le domeniche dal 10 al 24 dicembre, ogni mattina, ci saranno artisti di strada e animazione tra piazze e strade del borgo antico con punti di riferimento principale l’Arco di San Catello e le piazze Cristoforo Colombo (alias piazza Orologio ) e Largo Spirito Santo (alias piazza Fontana Grande).

Ringraziamo i Commissari Prefettizi, il Comando della polizia municipale e i dirigenti del Comune stabiese che ci hanno consigliato e indirizzato ad ogni passo per poter, nel nostro piccolo, organizzare al meglio una kermesse alla prima edizione”.

Negli anni i luoghi storici di Castellammare erano diventati un bunker dove è proliferata la microcriminalità e lo spaccio, strade dove ormai più nessuno passeggiava, fin quando il desiderio di cambiamento e apertura non è partito dal basso da chi ha continuato a vivere e lavorare tra i palazzi antichi e pieni di storia.

“Crediamo fermamente nel rilancio del centro antico. Abbiamo tutti il dovere di riscattare con orgoglio la nostra storia e tradizioni - commenta Napolitano - cultura, storia, folklore, arte e tipicità arricchiscono da sempre Stabia. E ringraziamo i concessionari del porto antico di Castellammare di Stabia, che stanno contribuendo, con l’incremento di yacht e megayacht e pubblicizzare il borgo antico stabiese nel mondo”.

Parte di questo movimento che coinvolge davvero tutti, anche l’associazione dipendenti della corderia di Castellammare di Stabia che animerà tra le festività natalizie il teatro all’aperto del circolo cordami, presente in via Bonito, con spettacoli di musica classica napoletana. Intanto continuano i lavori di allestimento del sito internet, con la raccolta di info e contatti da promuovere. I b&b della zona e i commercianti sono stati contattati ed invitati ad inviare una scheda tecnica e foto. con le informazioni da pubblicizzare da inviare alla società By Tourist, che si sta occupando di immagine visiva e comunicazione del Brand Borgo Antico di Stabia, come partner tecnico; l’indirizzo email da utilizzare e’ info@borgoanticodistabia.it

“Stiamo contattando - conclude Napolitano - storici locali e guide turistiche della zona, per chiedere contributi informativi e nuove idee da poter inserire sul portale, che sarà il bigliettino da visita del centro storico stabiese. Il sito sarà pienamente operativo entro febbraio e ci sarà la presentazione con l’apertura della nuova stagione turistica”.