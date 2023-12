Artisti di strada per valorizzare il patrimonio religioso di Casoria

Street Art a Casoria con esperti madonnari napoletani che si cimenteranno nella realizzazione di opere su tela nella piazza della città. L'appuntamento è per il 17 dicembre. Durante l’evento saranno realizzate quattro opere su tela, che permetteranno di conservare anche nel tempo la memoria dei tre santi e la beata di Casoria (Santo Ludovico da Casoria,Santa Maria Cristina Brando, Santa Giulia Salzano, Beata Maria Luigia Velotti del Santissimo Sacramento), opere che poi saranno esposte in una mostra itinerante in città e in altri centri. L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli con le associazioni del territorio. La città di Casoria con i suoi quasi 80.000 abitanti è la sesta città più grande della Regione Campania, ed è nota per essere la Città dei Santi.

Da qui la realizzazione di un progetto per la valorizzazione e trasmissione delle tradizioni culturali e rappresentative delle identità locali che si svolgerà anche con convegni, rassegne, mostre ed esposizioni in città.

Saranno scelti, per le iniziative, i punti della città legati direttamente ai Santi a partire dalle Chiese. “Il progetto - spiega Salvatore Iavarone, consigliere comunale, che è tra coloro che stanno coordinando l'iniziativa in città - prevede la realizzazione di incontri per far conoscere i Santi, incontrando le massime autorità religiose, istituzionali e storici locali”.

Saranno realizzati anche gadget, brochure, poster, cartoline ed attività promozionali oltre ad uno spazio web dedicato alla valorizzazione dei santi casoriani. Le opere dei madonnari faranno parte poi di una mostra permanente che valorizzerà anche il lavoro degli artisti di strada, così chiamati dalle immagini, soprattutto sacre e principalmente Madonne, che sono soliti disegnare per strada. Il termine è di probabile origine centro-italiana. Il madonnaro è un artista ambulante nomade che si sposta da un paese all'altro in occasione di sagre e feste popolari. Esegue i suoi disegni con gesso, gessetti o altro materiale povero, su strade, marciapiedi, cemento, selciato di centri urbani.