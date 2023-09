Castellammare, non rispettano lo stop del passaggio a livello: scontro moto-scooter

Non hanno rispettato il segnale di chiusura del passaggio a livello e per pochissimo si è evitata una tragedia. È accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, a Castellammare di Stabia, nella zona del passaggio a livello della stazione di via Nocera della Circumvesuviana.

Un ragazzino, correndo, ha superato le barriere che si stavano chiudendo per raggiungere la mamma che stava all'altro lato; una moto ha fatto lo stesso, pur di non aspettare il transito del treno. E così si sono scontrati. Il ragazzino è stato soccorso da un'ambulanza mentre la polizia municipale, grazie alle telecamere presenti in zona, ha ricostruito l'intera vicenda.

Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per diversi minuti. «È l'ennesima conferma che i passaggi a livello sono pericolosi, provocando incidenti e morti sulle ferrovie italiane e vanno eliminati quando possibile, in particolare in zone densamente popolate e a doppio binario», ha commentato il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio.

Gli addetti al passaggio a livello di via Nocera, spesso assistono a comportamenti pericolosi. «Ci sono tantissime persone che non rispettano le regole, sia pedoni che automobilisti. È una giungla. Senza il personale Eav, ci sarebbero feriti ogni settimana - si legge in una nota dell'azienda - Non avete idea di quante volte abbiamo fermato persone mentre attraversano con le barriere chiuse, con il treno vicinissimo.