Casoria, Cisl di Napoli per il «Punto sui problemi» il 7 settembre all'istituto Torrente

Giovedì 7 la Cisl Scuola di Napoli terrà l’8^ giornata delle Rsu e dei delegati, che farà il punto sui problemi del nuovo anno il cui inizio è fissato in Campania per mercoledì 13 settembre. L’incontro, a cui prenderanno parte gli oltre 300 rappresentanti sindacali unitari eletti ad aprile 2022 e i terminali associativi della federazione, si terrà con inizio alle ore 9,30 presso l’istituto di istruzione superiore Torrente di Casoria.

«È un appuntamento tradizionale, che quest’anno – sottolinea il reggente della categoria di Napoli e segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo – arriva alla vigilia dell’assemblea organizzativa.