Afragola, Castiello e Pannone in Prefettura: lunedì il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

«Dal prefetto e dal questore di Napoli, che questa mattina abbiamo incontrato presso la prefettura di Napoli, abbiamo ricevuto ampie garanzie sull' impegno teso a fronteggiare la recrudescenza criminale che sta attanagliando la città di Afragola negli ultimi giorni». Così il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio e vice sindaco di Afragola, Pina Castiello e il primo cittadino Antonio Pannone.

Poi hanno aggiunto: «Seguendo la traccia delle interlocuzioni avute nelle scorse settimane con il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, abbiamo esposto al prefetto e al questore il grave disagio che vivono i cittadini di Afragola, costretti a confrontarsi con il rinnovarsi di fenomeni criminali ad ampio raggio.

Sia il prefetto che il questore ci hanno assicurato che le forze dell'ordine, già operative con pattuglie anticrimine a supporto delle unità del commissariato di Afragola, stanno monitorando la situazione, anche con una accresciuta attenzione nella fase investigativa».

«Inoltre -hanno aggiunto ancora il primo cittadino e il suo vice- in queste ore sará ulteriormente rafforzata la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, anche con operazioni ad alto impatto. Continueremo a monitorare la situazione - hanno concluso i vertici amministrativi della città di Afragola - senza cedimenti, finché non sarà ripristinata la normalità, all'interno di un quadro di legalità e rispetto delle regole civili, e ciò a salvaguardia innanzitutto della tanta gente perbene che abita ad Afragola, del suo tessuto produttivo e commerciale, che non meritano di vivere nel disagio sociale e nella paura». Lo hanno dichiarato il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri e vice sindaco di Afragola , Pina Castiello, e il sindaco di Afragola, Antonio Pannone.