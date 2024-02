Non solo la vasca da bagno. All'altezza del passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, tra Scafati e Pompei, hanno messo blocchi di cemento, bancali in legno e altri piccoli o grandi ostacoli, che per fortuna i macchinisti sono sempre riusciti a scorgere in tempo e ad evitare fermando il treno. Raid vandalici sistematici: almeno tre negli ultimi 20 giorni, col caso eclatante della vasca da bagno posizionata in mezzo ai binari denunciato dal presidente Eav Umberto De Gregorio.

A sollevare la questione è il sindacato Orsa. Il segretario generale Gennaro Conte spiega: «I macchinisti hanno sempre segnalato tutto all'azienda: siamo di fronte a un pericolo molto serio». C'è un "caso Crapolla", dunque, in Circumvesuviana: qualcuno tenta di danneggiare i treni in transito, mettendo a repentaglio l'incolumità del personale, dei passeggeri e pure dei cittadini che dovessero trovarsi da quelle parti durante il transito del convoglio.

Il punto è che quello di via Crapolla è un "soa", cioè un passaggio a livello senza barriere, segnalato solo da avvisi acustici e luci. Raggiungerlo, anche a piedi, è facilissimo. È abbastanza isolato e privo di telecamere ed è uno di quelli che l'Eav intende sopprimere, arrivando a mettere a disposizione anche diversi soldi (fondi Pnrr). A Terzigno, per esempio, saranno eliminati tre passaggi a livello nel rione Miranda e a Scafati è in corso un'interlocuzione col Comune per intervenire su altri passaggi a livello e installare la segnaletica stradale orizzontale e verticale. Proprio a Scafati, un mese fa un uomo fu travolto e ucciso da un treno mentre attraversava un passaggio a livello senza barriere (molto simile a quello di via Crapolla).

Ma i guai della Circumvesuviana non riguardano solo gli atti vandalici e le sbarre pericolose. Resta il problema legato alla qualità del servizio e alla rete ferroviaria fatiscente, che quasi ogni giorno fa penare i pendolari. Ieri mattina si è verificata l'interruzione della circolazione ferroviaria tra Torre Annunziata e Pompei Santuario. Motivo: la caduta della linea aerea, cioè dei fili che portano la corrente elettrica ai vagoni. L'Eav ha istituito un servizio automobilistico sostitutivo, poi intorno alle 11,30 il guasto è stato riparato e la circolazione è tornata normale. Soppressioni e ritardi anche su altre linee: a OttavIano un'avaria alle porte ha fatto fermare il treno in stazione per oltre 15 minuti.

Ha gioco facile il consigliere regionale della Lega, Severino Nappi, a puntare il dito contro la gestione di De Gregorio: «La Circumvesuviana è ormai una serie tv a sfondo horror con episodi quotidiani di disastro. A questo punto viene da chiedersi: come mai capitano tutte al povero De Gregorio? Portasse male? Volesse un corno? Oppure siamo di fronte all'accumulo di mala gestio che si rivela giorno dopo giorno sempre più pericoloso e grave?». Il manager Eav risponde a stretto giro: «Da sette anni invito Nappi ad un dibattito pubblico su Eav, ma evidentemente ha paura di accettare il confronto perché potrebbero uscire scomode verità che lo riguardano».