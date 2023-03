Dal 6 aprile divieto di sbarco per auto e moto a Ischia, Capri e Procida

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il divieto di afflusso e circolazione di auto e moto per le isole di Capri, Ischia e Procida, a decorrere da giovedì 6 aprile 2023, elencando le ipotesi di deroga al divieto e prevedendo la possibilità, in caso di necessità ed urgenza, che il Prefetto di Napoli conceda ulteriori autorizzazioni di sbarco, di durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola.

I decreti ministeriali, la modulistica da utilizzare per eventuali istanze di autorizzazione e il relativo vademecum si possono trovare sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione “Imbarco isole - limitazioni all'afflusso e alla circolazione”.