Dorita Delle Donne: Festa della Donna, ultima radioterapia

Sorride a favore di cellulare e fa gli auguri a tutte ed a se stessa.

Nel giorno della celebrazione dedicata alla Donna, Dorita Delle Donne, ha raggiunto un altro traguardo nel suo percorso di cura anti cancro a Londra.

La giovane gragnanese, che vive in Inghilterra da anni, è diventata un simbolo di speranza e lotta al male del secolo, come racconta lei stessa o la compagna Ester, sui social.

"Buon 8 Marzo, e festa della Donna a tutte!

È proprio un bel giorno e caso vuole che coincida con la l’ultima mia Radioterapia ...

Ti saluto macchina infernale, No more breath IN and Hold - breath OUT !

Prossimo step: 16 Marzo appuntamento con l’oncologa per discutere del mio ultimo CT Scan".

#Festadelladonna #fineRadioterapia