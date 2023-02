World cancer day: Dorita Delle Donne incoraggia e ringrazia tutti

La speranza, l'ottimismo e la voglia di vivere. Bisogna andar avanti e guardare oltre l'ostacolo. Dorita Delle Donne che da un anno combatte contro un cancro ha scritto un post sui social. Per lei e per tutti coloro combattono contro il cancro, nel World cancer day.

«Oggi è un giorno importante per me e per tutti quelli che come me stanno combattendo per rimanere in vita, e per tutte le persone, amici e familiari, che combattono al nostro fianco. Il world cancer day è per me un giorno in cui festeggiare la resistenza al dolore, la resilienza nel non mollare, perchè ci vuole più forza a combattere che a mollare, ed in cui festeggiare il dono, spesso sottovalutato, della vita».

«Come sono cambiata prima e dopo il tumore?

Sicuramente ho un’aria meno spensierata e sto passando meno ore ad asciugarmi e piastrarmi i capelli, ma dentro come ti cambia?



Ecco impiego le mie forze nell’andare avanti ed immaginare il futuro e qui scelgo la strada più facile, far finta che il tumore non sia mio e sorridere ogni giorno della vita perchè sono ancora qui e sono “fortunata” a non esser sola in tutto questo».

«È triste leggere storie come quelle di Maddie Russo, credo dovrebbe passare del tempo nei reparti di oncologia e avrebbe forse modo di rendersi conto che su certe cose c’è poco da scherzare, e se ha una coscienza scusarsi pubblicamente con tutti coloro che invece stanno lottando per la vita realmente.

Torniamo a me, prossima settimana è previsto il CT scan per valutare la situazione attuale dopo un anno di terapie e mastectomia cui mi sono sottoposta di recente.

Le emozioni sono sempre contrastanti, da un lato non vedo l’ora di farlo ed avere i risultati con la speranza di sentirmi dire un giorno che lo scan é pulito, da un altro c’é la paura di brutte notizie.

Un saluto a tutti e non dimentichiamoci mai di sorridere alla vita ogni giorno, qualsiasi cosa accada, perché fa bene a noi e fa bene a chi ci sta intorno». 💖

#worldcancerday #life #family #conilsorriso