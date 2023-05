Ercolano, il premio letterario «Uniti per la Legalità» in memoria di Falcone e Borsellino

Il Premio letterario «Uniti per la Legalità» in memoria di Giovanni Falcone al magistrato Raffaello Magi. In occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992, torna il prestigioso riconoscimento – giunto alla settima edizione – che nasce con l’intento di onorare la memoria delle vittime innocenti della criminalità e di divulgare la cultura della legalità attraverso la scrittura.

Ideato e organizzato da Francesco Gemito, poeta, scrittore e presidente dell’Accademia Raffaele Viviani, il premio sarà dedicato quest’anno al poliziotto Lino Apicella, morto la notte del 27 aprile 2020, a Napoli, per impedire la fuga di tre rom che poco prima avevano tentato di svaligiare il bancomat di una banca; a Salvatore Barbaro, 29enne vittima innocente della camorra che il 13 novembre 2009 trovò la morte in via Mare a Ercolano perché scambiato dai killer per un affiliato al clan rivale; e al 18enne Giovanni Guarino di Torre Del Greco, vittima innocente della criminalità comune, ucciso a coltellate il 10 aprile 2022 durante una rissa scoppiata in un luna park di Torre del Greco.

Tanti i riconoscimenti assegnati a chi si è distinto nella promozione dei valori della legalità e della giustizia.

A ricevere il premio in memoria del giudice Falcone sarà il magistrato Raffaello Magi; il premio in memoria di Peppino Impastato, ammazzato da Cosa Nostra andrà invece al giornalista e cronista di giudiziaria del quotidiano Il Mattino Leandro Del Gaudio; mentre a essere insignito del premio alla cultura sarà lo scrittore Maurizio de Giovanni.

Saranno premiati inoltre poeti, scrittori e giornalisti che hanno partecipato come autori a questa edizione.

«Nel 2017 ho ideato il premio pensando a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e in ogni edizione ricordiamo le vittime innocenti della criminalità - spiega Gemito - continuando così a promuovere iniziative come queste impegnandoci nel sociale e, in particolare, nella diffusione di valori come la legalità, proprio come le personalità che abbiamo scelto di premiare per il loro impegno quotidiano nei rispettivi settori professionali».

La cerimonia di premiazione, presentata da Magda Mancuso, si svolgerà sabato 7 ottobre 2023 presso l’Auditorium del MAV di Ercolano, con il patrocinio del Comune. Ospite musicale la cantante Francesca Gauthy.

Di seguito le motivazioni dei premiati di quest’anno:

A Raffaello Magi per aver contribuito al trionfo della legalità, della verità e della giustizia - attraverso la sua lunga carriera in magistratura - come dimostra uno dei processi più famosi, Spartacus, che lo hanno visto protagonista nella lotta alla criminalità organizzata.

A Leandro Del Gaudio per aver contribuito - attraverso le sue inchieste giornalistiche - alla promozione di valori come l’impegno civile e la giustizia sociale, dando un forte impulso al ripristino della legalità in territori vessati dalla criminalità nella città di Napoli.

A Maurizio de Giovanni per aver contribuito - attraverso la sua scrittura letteraria e le serie televisive tratte dai suoi romanzi e dai suoi racconti divenuti best seller internazionali - a diffondere la storia, l’arte, la cultura e le tradizioni della città di Napoli nel mondo.