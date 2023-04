Circumvesuviana, al via i lavori per il restyling della stazione di Ercolano

Nuovo volto per la stazione Circumvesuviana Ercolano Scavi: l'Ente Autonomo Volturno, azienda regionale che opera nel settore del trasporto pubblico su gomma e ferro, ha consegnato il cantiere alla ditta appaltatrice dei lavori per l'ammodernamento e la riqualificazione per un importo che ammonta a circa cinque milioni. Importo che rientra nel programma 'smart station' per un totale di 28 milioni a valere sui fondi FSC 2014/2020 e che comprende, tra le altre, stazioni di Porta Nolana, Piazza Garibaldi, Benevento Appia e Santa Maria a Vico.

I lavori, la cui data di ultimazione è prevista entro marzo 2025, prevedono tra l'altro l'abbattimento e ricostruzione di alcune parti dell'edificio, sostituzione di buona parte dei solai, realizzazione di una hall al primo piano e riqualificazione del secondo piano del fabbricato viaggiatori, abbattimento di barriere architettoniche. «A Ercolano il 60% dei turisti arriva su rotaie» ha detto il sindaco Ciro Buonajuto «Questa è un'opera strategica che favorisce ancora di più lo sviluppo turistico della nostra città. L'Eav e la Regione Campania qui stanno facendo un lavoro straordinario».

«Un'operazione per noi molto importante che si inserisce in un programma ampio di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle stazioni dell'Eav, in particolare delle linee vesuviane e di quella per Sorrento» ha aggiunto il presidente Eav, Umberto De Gregorio. «Avremo in prospettiva cento treni nuovi contro i sessantacinque che oggi abbiamo e che hanno un'età media di oltre quarant'anni». A concludere l'incontro (presenti il capogruppo regionale Pd Mario Casillo e il presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania, Luca Cascone) il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: «Sono ripresi i lavori che erano bloccati, sia nei cantieri che nelle fabbriche che producono i treni. Ora dobbiamo fare uno sforzo gigantesco per migliorare le reti, i sistemi di sicurezza sulle reti e ammodernare il parco dei mezzi su gomma. Abbiamo già consegnato oltre 160 treni nuovi fra Trenitalia ed Eav: l'obiettivo è raggiungere un risultato straordinario in modo particolare sulla tratta Piazza Garibaldi - Sorrento, un passaggio di treno ogni dodici minuti».