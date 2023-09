Due furti nelle filiali Compass di Portici e Torre del Greco

Furto nella filiale della Compass in via Giordano, angolo corso Garibaldi a Portici. Da quanto si è appreso, la scorsa notte una o più persone si sono introdotte nella sede forzando la porta d'ingresso e una volta all'interno hanno portato via dalla cassa un bottino da quantificare.

Sul posto sono giunti agenti del commissariato Portici - Ercolano. E sempre la scorsa notte analogo furto con lo stesso modus operandi alla Compass in via Vittorio Veneto a Torre del Greco. In corso indagini per ricostruire la dinamica.