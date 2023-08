MONTE DI PROCIDA. E' momentaneamente interdetta la circolazione nella cittadina montese in via Panoramica per una frana, composta per lo più da terriccio e ghiaia, che ha invaso la carreggiata.

La polizia municipale ha chiuso subito l'arteria stradale con gli operai e i tecnici del comune che in queste ore sono all'opera per liberare la strada e metterla in sicurezza per consentire il ripristino della circolazione.