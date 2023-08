La carica della Campania ai giovanili di Ravenna: 60 atleti e dodici circoli in sette classi

Mancano pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Campionati Giovanili di Ravenna (29 agosto-10 settembre). Sessanta gli atleti campani in totale presenti in 7 classi veliche, con i guidoni di 12 circoli affiliati, 15 tecnici accompagnatori questi i numeri complessivi che riassumono lo sforzo organizzativo e l’impegno dei circoli campani , dichiara il Presidente di Zona Francesco Lo Schiavo che sottolinea l’azione continua del Comitato di Zona nel coordinare le iniziative volte a valorizzare le attività dei circoli.

Sempre a Ravenna nei giorni precedenti l’inizio dei campionati giovanili, sono stati programmati tre distinti raduni di allenamento per le classi Optmist, ILCA e O’pen Skiff, occasioni importanti per mettere insieme tutti gli atleti dei circoli campani e per rafforzare il senso di appartenenza alla V ZONA ed in acqua, infine, non mancheranno gli UdR della Sezione Zonale nominati dalla Federazione Centrale con Dora Vitalba , Antonio Rutoli, Raffaele Cirillo e Roberto Spagnolo.

Si parte con la Coppa Primavela giunta alla 38° edizione, la Coppa del Presidente, la Coppa Cadetti ed i campionati italiani giovanili O’pen Skiff e Waszp. La costa ravennate ospiterà l’appuntamento di apertura degli eventi giovanili italiani, ormai divenuti trampolino di lancio per carriere veliche di successo e con la prima fase di regate, dal 29 al 31 agosto, e saranno protagoniste in acqua le classi Optmist, Techno 293, O’pen Skiff e la novità Waszp. La Coppa Primavela e il Campionato Italiano Giovanile in Singolo 2023, ad un anno esatto dall’indimenticabile edizione di Salerno 2022, sono organizzate a Marina di Ravenna dal Circolo Velico Ravennate e dall’Adriatico Wind Club, in collaborazione con il Centro Velico Punta Marina, con il supporto della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna. E proprio l’anno scorso a Salerno, durante la cerimonia di premiazione finale, ci fu la telefonata tra il Sindaco Vincenzo Napoli ed il suo omologo di Ravenna Michele De Pascale, a testimonianza dell’impegno delle Amministrazioni pubbliche nelle grandi manifestazioni sportive del territorio.

Per la vela Campana, la partecipazione ai campionati giovanili è un momento irrinunciabile della programmazione annuale dei circoli e dei loro tecnici ed a Ravenna saranno ben 24 gli atleti della V ZONA in regata nella prima fase dell’evento (dal 29 a 31 agosto) nelle classi Optmist, O’pen Skiff e Techno 293, in rappresentanza di 7 circoli Affiliati, accompagnati dai tecnici Optmist Ludovica Falco CRVI, Luigi De Filippo RYCCS, Andrea Marotta LNI SA, Antono Beneduce dell’Omo LNI NA, Techno 293 Chiara Nonno RYCCS e O’pen Skiff Antonio Russo CNMP e Francesco De Boni CNP.

Si prosegue poi dal 2 al 5 settembre, sempre nelle acque di Marina di Ravenna, con i campionati giovanili delle classi in Singolo Optimist, ILCA 4, ILCA 6, Techno 293 e IQFoil e per i Circoli della V ZONA saranno in regata 27 atleti, in 5 classi ed in rappresentanza di 8 circoli, accompagnati dai tecnici Optmist Emilio Civita RYCCS, Antonio Beneduce dell’Omo LNI NA e Valerio Cosentino CNTG, ILCA Cristiano Panada LNI NA, Antonio Petroli RYCCS, Antonio Russo CNMP, Luca Passerin LNI CSi, Erberto Sibilia CCI e Valerio Granato YCC, Techno 293 Chiara Nonno RYCCS e IQFoil Gianluca Montuoro BD.

Dopo Ravenna, sarà poi la volta di Torbole ( Lago di Garda) , dal 7 al 10 settembre, con i campionati italiani in doppio e con altri 9 equipaggi impegnati nella classe 420, in rappresentanza di 3 Circoli accompagnati dai tecnici Francesco Forestieri CRVI e Luigi De Filippo MLST.

Ecco la lista degli atleti presenti a Ravenna dal 29 al 31 agosto:

Selezionati per Coppa del Presidente Optmist

Gabriele Orofino Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Santiago Labruna Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Giorgia Rossi Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Gabriele Milano LNI Salerno

Selezionati per Coppa Cadetti Optmist

Pietro Battista Circolo del Remo e della Vela Italia

Zoe Balestrieri Circolo del Remo e della Vela Italia

Cecilia De Giorgio Circolo del Remo e della Vela Italia

Matteo Vannata LNI Salerno

Mario Cangiano Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Selezionati per Coppa Primavela Optmist

Caterina Allodi Varriale Circolo del Remo e della Vela Italia

Valerio De Simone LNI Napoli

Giovanni Brecci LNI Napoli

Ludovica Varelli Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Diego Paolo Disa LNI Napoli

Coppa del Presidente O’pen Skiff

Maria Elena Barbarino Circolo Nautico Posillipo

Sabrina Celozzi Circolo Nautico Monte di Procida

Campionato Italiano O’pen Skiff U15

Irene Cozzolino Circolo Nautico Monte di Procida

Serena Scotto Circolo Nautico Monte di Procida

Valerio Improta Circolo Nautico Monte di Procida

Matteo Attolico Circolo Nautico Monte di Procida

Marco Esposito Circolo Nautico Monte di Procida

Campionato Italiano O’pen Skiff U17

Domenico Pio Schiano di Scioarro Circolo Nautico Monte di Procida

Nunzio Di Martino Circolo Nautico Monte di Procida

Coppa Primavela Techno CH3

Alessandra Liardo Black Dolphin

Ecco la lista degli atleti presenti a Ravenna dal 2 al 5 settembre :

Selezionati per Campionato Italiano Optimist

Emanuele Napolitano Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Riccardo Allodi Varriale Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Antonio Pane Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Sara Maione Lega Navale Napoli

Federica Auciello Circolo Nautico Torre del Greco

Raffaele Nugnes Lega Navale Napoli

Dario Borriello Circolo Nautico Torre del Greco

Selezionati di diritto per Campionato Italiano Optimist

Andrea Tramontano Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Maria Luisa Silvestri Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Selezionati per Campionato Italiano ILCA 4

Manuele De Felice Circolo Nautico Monte di Procida

Enrico D’Alessio LNI Castellammare di Stabia

Valeria Ammirati LNI Napoli

Carlotta Cangiano Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Paola Lavorato Circolo Canottieri Irno

Flavio Tito Mancini LNI Napoli

Salvatore Mancino LNI Napoli

Andrea Vitolo Circolo Canottieri Irno

Selezionati per Campionato Italiano ILCA 6

Ginevra Caracciolo LNI Napoli

Gennaro Francesco Maria Piedepalumbo LNI Castellammare di Stabia

Vito Valentino Mea Circolo Canottieri Irno

Giancarlo Balsamo Yacht Club Capri

Dylan Parisio Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Lorenzo Lutricusi Circolo Nautico Monte di Procida

Campionato Italiano Techno 293 U15

Giordana Marino Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Piera Natale Reale Yacht Club Canottieri Savoia

Campionato Italiano IQFOIL M/F U19

Rebecca Fiorentino Black Dolphin

Nicholas Battaglia Black Dolphin

Ecco la lista degli atleti della classe 420 presenti a Torbole dal 7 al 10 settembre :



Flavio Fabbrini Matteo Maione Circolo del Remo e della Vela Italia

Giuseppe Citaredo Alessandro Di Maggio Circolo del Remo e della Vela Italia

Alessia Tiano Carolina Raganati Circolo del Remo e della Vela Italia

Marina Simeone Lorenza De Sanctis Circolo del Remo e della Vela Italia

Juan Nardi Riccardo Verde Circolo del Remo e della Vela Italia

Donato Foschini Renato Martinelli Circolo del Remo e della Vela Italia

Marianna Gambuli Circolo del Remo e della Vela Italia

Miriana Silvestre Michela Dell’Aquila Mascalzone Latino

Francesco Niccoli Luciano Irace Reale Yacht Club Canottieri Savoia