Nuova impresa per Elena Popa: vince sette maratone in sette giorni

L'ennesima impresa sportiva questa volta in Calabria, a Curinga, borgo turistico della Piana di Sant'Eufemia a 419 metri di quota s.l.m. in provincia di Catanzaro. Qui la runner di Saviano Elena Popa ha vinto la 5^ edizione dello spettacolare "settebello curinghese", vale a dire 6 maratone (non omologate Fidal) e la 15esima edizione della 6 ore per le vie di Curinga in sette giorni di fila. Nella sola 6 ore di chiusura del programma ha percorso 57 chilometri dopo averne percorso però circa 230 nei sei giorni precedenti.

«I chilometri delle maratone variano, anche se di pochissimo, e non sono omologati perché ci sono molte asperità se consideriamo che il dislivello da Curinga al mare è di oltre 400 metri, senza considerare i ruscelli e, soprattutto, la natura selvaggia che si attraversa», dice il vice presidente dell'Asd Atletica Curinga Lisa Prinzi. Insomma una vera e propria impresa per la Popa con la casacca neroverde della Running Saviano che nella sei ore è riuscita a battere anche la favorita della vigilia Alessia La Serra.

«Si tutti la davano per favorita,anche perché ha corso solo la sei ore - dice Elena Popa - e dopo le prime tre ore mi ha quasi doppiata, ma io ho dosato meglio le forze, evidentemente, e alla fine ho vinto». Con Elena anche il marito Vero De Vivo ( sempre quarto nelle maratone) e Luigi Amelio della stessa società Running Saviano. Per la Popa insomma, non ci sono più traguardi irragiungibili. Ora tutto è possibile per questa 35enne che ha messo le scarpette ai piedi solo nel 2019.