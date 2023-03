Funivia del Faito, domenica si riparte. Biglietti con l'App

Domenica torna il funzione la Funivia del Faito. La cabina che in otto minuti collega Castellammare a quota millecento metri riprende l'esercizio con un orario ridotto che poi sarà esteso in piena estate. La prima campanella suonerà alle dieci del mattino, poi collegamenti ogni venti minuti fino alle 17.

Il costo del biglietto, che si potrà fare anche dall'App dell'azienda di trasporti regionale (GoEav), andata e ritorno è di 8 euro, 5 per i residenti. Sconti anche per gli under 18 che pagano 3 euro, un euro in più per chi volesse portare la bicicletta con se.

Ad annunciare la ripresa è lo stesso presidente dell'Eav Umberto De Gregorio: "Torna la primavera e Domenica riapre la funivia - annuncia il presidente di Eav - Finita la sosta invernale che ha consentito le operazioni di manutenzione programmata, con la prima domenica di primavera la Funivia del Faito riprende le sue corse verso i monti lattari. Dal 26 marzo a partire dalle 10 la funivia effettuerà 18 corse al giorno che consentiranno il collegamento tra Castellammare e la stazione superiore sul Monte Faito. Dall’azzurro del mare al verde della montagna in 8 minuti in un percorso panoramico tra i più belli al mondo. I biglietti, oltre che alla stazione di Castellammare ed alla stazione superiore della funivia, sono anche su GoEav, l’app che consente di acquistare i titoli di viaggio direttamente con il proprio smartphone".