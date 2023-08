Furto di energia e trasporto illecito di rifiuti: denunce dei carabinieri forestali tra Marigliano e Casamarciano

L’energia elettrica abusivamente prelevata ammonta a circa 3000 euro. La scoperta è avvenuta a seguito di un normale controllo all’interno di un’attività commerciale lunga la provinciale Marigliano-Polvica, i militari della stazione carabinieri forestali di Marigliano, infatti, si sono accorti che i sigilli del misuratore elettrico erano stati danneggiati.

Una volta intervenuti i tecnici dell’Enel, e controllato minuziosamente il contatore, hanno appurare effettivamente che lo stesso presentava i tenoni rotti e una bacchetta termosaldata con presenza di collante anomalo.

In più presentava delle saldature sui punti di ingresso e uscita non conformi e tali da consentire l’utilizzo, in passo, un cavo da bypass. Le successive indagini espletate hanno permesso di ricostruire e appurare che nel corso del tempo fosse stata prelevata abusivamente energia elettrica per circa 3 anni, dal 2018 al 2021 per un importo di circa 3000 Euro. Il titolare dell’attività, un sessantenne del posto, veniva denunciato in stato di libertà e dovrà ora rispondere di furto aggravato su cose destinate a pubblica utilità.

I militari della stazione di Roccarainola invece, hanno sequestrato un autocarro intercettato in via Olivella nel comune di Casamarciano che trasportava rifiuti derivanti da attività edili. L’automezzo non aveva la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in nessuna autorizzazione legittimante tale attività, oltre a essere privo dell’assicurazione obbligatoria di RCA. Secondo i militari si è configurata come attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi. Così è scattato il sequestro penale del veicolo, della carta di circolazione e dei rifiuti. Il conducente è stato denunciato all'autorità di pg