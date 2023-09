Intitolato alla memoria di Giancarlo Siani, giornalista de Il Mattino ucciso dalla camorra 38 anni fa, il primo asilo nido comunale di Bacoli. Una scuola, in via Cerillo, affidata con un bando pubblico alla Rti Cooperativa sociale Amira e alla Iflhan. Ieri il taglio del nastro. «Inauguriamo una struttura di grande importanza, diamo risposte a tante famiglie offrendo servizi pubblici e gratuiti: un presidio di legalità intitolato al giornalista Giancarlo Siani che si è donato alla propria terra raccontando la verità - afferma il sindaco Josi Gerardo Della Ragione - Noi stiamo facendo il nostro dovere al servizio della comunità. Ricordiamo la passione e la professionalità di un giovane giornalista giornalista, che ha sacrificato se stesso per onorare il suo lavoro e la sua terra - conclude - L'asilo nido comunale sarà non solo un presidio di cultura e di formazione ma di crescita, all'insegna della legalità e della giustizia sociale».

Alla cerimonia hanno partecipato Paolo Siani, fratello di Giancarlo; il magistrato Catello Maresca; il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli; Marco Wolfer Calvo, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Plinio Il Vecchio-Gramsci; consiglieri comunali e assessori. La struttura, nella frazione Cappella, ospiterà 20 bambini tra i 3 e i 36 mesi. Sulla parete dell'edificio dipinto di rosa, la targa asilo nido comunale Giancarlo Siani. All'interno tavoli, giochi e servizi. Le iscrizioni, intanto, sono già aperte. L'inaugurazione rientra nel programma definito per ricordare il giovane cronista, ucciso a 26 anni. Ieri mattina la deposizione di una corona alle rampe Siani, nel pomeriggio una Santa Messa nella chiesa di San Gennaro al Vomero. Ad Avellino, invece, il senatore di Fdi Sergio Rastrelli ha ricordato il giovane giornalista ucciso dai clan con la standing ovation del pubblico presente in sala. Da Paolo Siani, pediatra e già deputato, un ringraziamento «poiché mi aiutate a tenere vivo il ricordo di mio fratello Giancarlo, giovane precario. Nel suo ultimo articolo, pubblicato su Il Mattino il 22 settembre 1985, scriveva: Nonna manda il nipote a vendere eroina, li chiamano muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby. Ragazzi, molto spesso bambini già inseriti nel giro della droga. Per loro quale futuro?». Un messaggio su cui si fonda l'iniziativa del Comune di Bacoli, al quale Paolo Siani ha donato i due volumi FavoLette (Feltrinelli editore) e Le parole di una vita, gli scritti giornalistici di Giancarlo Siani (Iod editore). Durante la cerimonia, nel suo intervento il magistrato Catello Maresca ha definito la struttura «un grandissimo presidio di legalità, nel nome di un ragazzo che si è sacrificato per fare il proprio dovere. Giancarlo è immortale, da Bacoli siete riusciti a lanciare un segnale forte».

L'importanza della salvaguardia è ribadita da Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. «Quindici anni per realizzare l'asilo - dice - adesso bisogna tutelarlo». La lezione di Giancarlo è più che mai viva. Il dirigente scolastico Marco Wolfer Calvo ha promosso un laboratorio di lettura incentrato sulla figura di Siani, suscitando grande interesse. «Un giovane faro di luce e legalità da seguire», secondo l'assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche sociali, Lucia Basciano. Sulla scorta di tale percorso, il prossimo 5 ottobre sarà intitolato il parco di Villa Ferretti a Peppino Impastato, mentre la villa comunale è in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Entusiasmo dal presidente della Cooperativa Amira, Manuela Capozzi: «Siamo orgogliosi di poter gestire il primo asilo nido comunale di Bacoli, intitolato alla memoria di Giancarlo Siani, esempio di legalità e di lotta ai sistemi camorristici. Lo faremo con grande senso di responsabilità».