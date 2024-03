Pasqua a Napoli, «'A Figlia d'o Marenaro» propone la zuppa di cozze 3.0 del giovedì santo

Come da tradizione ogni anno il giovedì santo pre Pasqua si festeggia a Napoli preparando una prelibatezza a base di frutti di mare: la zuppa di cozze.

Quest'anno il ristorante «'A Figlia d'o Marenaro» propone la Zuppa di cozze 3.0, aggiungendo al piatto della tradizione una salsa segreta ed astice, oltre ad altri piatti famosi della cucina partenopea. Il ristorante della titolare Assunta Pacifico situato in via Foria, oggi ha ospitato una moltitudine di nuovi turisti e clienti napoletani abitudinari.

La zuppa di cozze classica napoletana è un piatto che prevede una base di freselle ricoperte di cozze, vongole, polpo guarniti con dell'olio rosso piccante. Oltretutto le freselle vengono fatte bagnare con il sugo ricavato dai frutti di mare. Molti ristoranti a Napoli propongono questo piatto della tradizione partenopea, ma quello che particolarmente distinto negli anni è proprio «'A Figlia d'o Marenaro», che lo ha reso la portata principale del suo menù.

Il ristorante a due passi dall'antico Orto Botanico e dal Teatro San Ferdinando è aperto tutti i giorni per accogliere gli appasionati della cucina napoletana.

Assunta Pacifico ha raccontato che 3.0 sta per tre generazioni. Il piatto da lei proposto comprende freselle, cozze, polpo, maruzzielli, vongole, scampi, e fasolari (molluschi). Il tutto viene preparato e fatto riscaldare con un sugo di mare e successivamente vengono aggiunti una salsa segreta a base di astice oltre ad un tarallo napoletano sbriciolato (con sugna e pepe).

Infine si aggiunge l'astice con il suo sugo a base di pomodoro, oltre ad ulteriore piccante per chi lo desidera. «Pulizia, qualità e tanto cuore» è il motto del team del ristorante partenopeo.