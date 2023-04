Pasqua 2023, nella pastiera del Vesuvio di Fabio Tuccillo canditi di albicocca Pellecchiella

Grazie all’attenta selezione delle materie prime e ad una lenta lavorazione, che inizia dal momento della lievitazione, fatta con lievito madre, rispettando i tempi naturali di crescita, nel laboratorio della «Tuccillo Bakery», nascono le nuove specialità dello Chef, che combinano tradizione e innovazione. Otto colombe, realizzate tutte in modo artigianale, ma che vanno ben oltre quell’impasto che tutti conosciamo, a cominciare dalla colomba Pastiera del Vesuvio, omaggio del Bakery Chef alle sue radici partenopee, un inno alla Pasqua e alla primavera.

Il morbidissimo e fragrante impasto lievitato 36 ore è arricchito con crema di mandorla e canditi di albicocca Pellecchiella, per una dolcezza ed un’intensità di sapore unici. L’albicocca Pellecchiella, dal profumo intenso e dal sapore molto dolce e succoso, è un’eccellenza del territorio vesuviano e uno degli ingredienti preferiti di Fabio Tuccillo, che utilizza in tantissime preparazioni e che gli è particolarmente caro anche perché suo padre Antonio, titolare prima di lui della Tuccillo Bakery, lo coltivava alle falde del Vesuvio.

A rendere l’esperienza davvero unica, inoltre, sono gli aromi del grano e della ricotta, gli ingredienti principali della Pastiera. Una colomba dai sapori intensi e vellutati, ma tutti perfettamente bilanciati. Immancabile la colomba Classica, mandorlata con scorzetta d’arancia candita, ma a tre impasti, una tecnica che prevede 72 ore di lievitazione, che consente uno sviluppo maggiore dell’impasto e che lo rende più leggero, alveolato, digeribile e profumato. Una versione più golosa è la colomba Tuccibueno e caramello mou, con cremino ai tre cioccolati ed un cuore di crema fatta al 45% da nocciole italiane, senza cacao, come farcitura. Altrettanto golosa, la colomba al Pistacchio, con una leggera crema al pistacchio al suo interno, resa ancora più invitante dalle gocce di cioccolato Orizaba, dalle particolari note latte. Dolce e dai delicati aromi, poi la Strawberry Temptation, un soffice impasto ripieno di gelatine alla fragola, cioccolato al sapore di fragoline di bosco e fragoline candite.

Dolci e allo stesso tempo «decise» nel gusto, assolutamente inconfondibile, sono la colomba ai Frutti di bosco, con crema ai frutti rossi e la 21 Marzo, che con le fresche gelatine al mango, il sapore agrumato del cioccolato Yuzu e la pesca candita, racchiude tutti i profumi e i sapori di primavera. Novità, infine, per i veri ed irriducibili choco-lovers: la colomba Doppio Cioccolato, con un gustoso ripieno di crema al cioccolato a latte e cioccolato «biscottato» fuso…Una colomba che si crede un uovo di Pasqua!

Altra deliziosa ed esclusiva novità del Bakery Chef Fabio Tuccillo per la Pasqua 2023 è il Guscio: mezzo uovo di cioccolato, di alta qualità, ripieno di una golosa farcitura. In tre golose varianti, cioccolato al latte o fondente con nocciole e fondente con granella di pistacchio, i Gusci lasciano «a vista» al loro interno una golosa farcitura, da mangiare, volendo, anche al cucchiaio. Per chi non vuole rinunciare alla «tradizione», infine, immancabili nella Tuccillo Bakery le uova classiche, al cioccolato al latte, fondente, Tuccibueno o bianco con granella al pistacchio, farcito con crema al pistacchio e gli speciali Granellati, mono o bi-gusto.nunciabile esplosione di gusto.

È proprio da una tradizione tutta italiana, che parte il viaggio nel gusto del Bakery Chef campano Fabio Tuccillo, medaglia d’argento al concorso Miglior Colomba d'Italia FIPGC Federazione Internazionale di Pasticceria Gelateria Cioccolateria nel 2021, che ha fatto propria la ricetta originale, mixandola a nuovi invitanti sapori, gusti ed ingredienti particolari e di alta qualità.