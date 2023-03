Pasqua 2023, nella chiesa di Sant’Agnello i simboli delle processioni del Venerdì Santo

Domani sera, alle 19 nella Chiesa di Sant’Agnello, la presentazione del libro «I simboli della Passione e Morte di Gesù». Con l’autore Franco Gargiulo, interverranno l’arcivescovo di Sorrento-Castellammare, Francesco Alfano, il parroco della Chiesa dei Santo Prisco e Agnello, Francesco Saverio Iaccarino e il sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani. Modera Antonino Siniscalchi.

Il volume, edito da Eidos Publishing and Design srl di Castellammare di Stabia, è arricchito con 56 foto a colori di Raffaele Federico dei Simboli della Passione e 16 riproduzioni di quadri di Bruno Balsamo focalizzati su momenti delle processioni penitenziali delle 16 Arciconfraternite e Confraternite che, nei giorni di Giovedì e Venerdì Santo, sfilano attraverso le strade dei centri peninsulari rinnovando un rito antico risalente all’epoca della dominazione spagnola.

Franco Gargiulo, con un linguaggio semplice, dopo aver brevemente illustrato il significato religioso delle processioni penitenziali, la nascita, l’affermarsi e l’evolversi nel corso dei secoli, passa ad esaminare con minuzia di particolari i “Simboli”, comunemente noti come “Martiri”, che vengono fatti sfilare nelle processioni, a malapena illuminati dalla fioca luce delle lampade e delle torce, avvolte in un’atmosfera di silenzio, interrotto solo dal passo cadenzato e lento degli incappucciati e dal suono dei tamburi, che attraversano le strade dei centri peninsulari, sotto lo sguardo dei fedeli disposti sui marciapiedi. Ancora oggi, le processioni generano un’atmosfera mistica; esse sono manifestazioni sacre, ancora molto sentite in Penisola Sorrentina, che ricordano i momenti della passione di Gesù, e la coreografia che esse creano, è solo un fattore esteriore, da non confondersi col sentimento religioso. Le processioni penitenziali rappresentano un pezzo della storia millenaria e della tradizione di Sorrento e dintorni da salvaguardare nel suo significato.