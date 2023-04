Napoli: da «A figlia d'o marenaro» un giovedì santo tutto azzurro

Nel giovedì santo napoletano non si può non parlare di una tradizione ormai consolidata, la zuppa di cozze de 'A figlia d''o Marenaro, all'anagrafe Assunta Pacifico, l'imprenditrice napoletana che ha reso famoso questo piatto della tradizione napoletana, nato in epoca borbonica, in tutto il mondo, e che quest’anno si colora ancora più d'azzuro.

«Non esiste tifoso più fedele di noi - assicura la titolare del ristorante -. Questo giovedì santo sarà speciale perché, con la zuppa di cozze, vogliamo rendere omaggio alla nostra squadra del cuore. Per me e mio marito Nunzio, il valore di squadra, di famiglia, è tutto. Proprio per questo, abbiamo deciso che indosseremo tutti la divisa del Napoli in occasione di questa giornata così importante per la nostra città».

A rendere unica la zuppa di cozze di Assunta Pacifico è innanzitutto “ 'o russ”, l'olio piccante usato per condire, che realizza lei stessa. C'è poi il rituale del bagno delle freselle, che avviene sotto l'acqua di un'apposita doccetta a ombrello, ideata apposta da ‘A figlia d’’o Marenaro, a una data temperatura e per un dato tempo rigorosamente segreti. Non manca inoltre il tocco creativo, con l'aggiunta del classico tarallo napoletano e una mazzancolla.