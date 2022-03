Non accadeva dai tempi del Pibe de Oro che Napoli e Milan erano in vetta a giocarsi lo scudetto. L’appuntamento tra le due squadre sarà domenica 6 marzo alle ore 20.45 allo stadio Maradona. E per l’occasione il ristorante Innovative - ‘a Figlia d’'o Marenaro lancia una iniziativa per regalare due biglietti in Tribuna Posillipo.

Per partecipare all’estrazione che si terrà in diretta sui social venerdì 4 marzo è necessario seguire i profili Instagram @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppescicchitano_, taggare 4 persone nei commenti assicurandosi che seguano anche loro quei profili (altrimenti in caso di vincita non sarà possibile usufruire del premio) e condividere il post nelle stories di Instagram taggando sempre @innovative_afigliadomarenaro e @giuseppescicchitano_.



Per aumentare la possibilità di vincita è consentito anche inserire più commenti. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il locale in via Foria 182, nato da un’intuizione di Giuseppe Scicchitano figlio di Assunta Pacifico - ‘a figlia d’ ‘o marenaro - come emanazione ed evoluzione del ristorante di famiglia, e il Calcio Napoli di cui è partner commerciale da anni, primo ristorante in assoluto a realizzare un accordo del genere con gli azzurri.