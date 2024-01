Giancarlo Siani, a Casoria il murale di Jorit: via ai lavori

«Ho sempre sentito Giancarlo come un mio amico, una persona comune, una persona normale che dà tutto per il giornalismo, per raccontare la verità, e poi perde tutto», queste le parole di Jorit, stretartist di fama internazionale, pronunciate prima di salire sull'impalcatura per realizzare la sua nuova opera dedicata a Giancarlo Siani a Casoria.

Questa mattina al Palazzo di Giustizia, ex tribunale, lo start per il murale dedicato al giovane giornalista del Mattino ucciso dalla camorra. Un'iniziativa promossa dal Comune di Casoria, con il sindaco Raffaele Bene e l'assessore Roberta Giova.

Lo scorso mese di novembre durante un incontro dedicato alla legalità, in presenza di tanti studenti del liceo Gandhi, il primo cittadino aveva presentato l'iniziativa.

«Un nome, una scelta per noi naturale», spiega il sindaco Raffaele Bene. «Abbiamo iniziato i nostri incontri di legalità con gli studenti proprio con Paolo Siani, per noi è stato naturale portare il volto di Giancarlo a Casoria come un simbolo di legalità».

L'assessore Roberta Giova: «Sono orgogliosissima per la nascita di quest'opera dedicata a Giancarlo. L'idea è quella di portare un simbolo di legalità realizzato da un giovane artista internazionale, Jorit, da sempre impegnato in opere di rigenerazione urbana».