Giudice di Pace Marano: summit decisivo con il Ministero. I sindaci mediano per scongiurare la chiusura

Giudice di pace Marano, il destino della struttura giudiziaria gestita da sette comuni dell'hinterland giuglianese si decide il 25 gennaio.

In quella data è previsto un summit tra il sottosegretario alla Giustizia e i sindaci e commissari dei comuni coinvolti. Il presidio di piazzale Escrivà de Balaguer è a rischio chiusura, come preannunciato nei mesi scorsi dal presidente del tribunale Napoli nord, che ha inviato una relazione al dicastero di via Arenula.

Nella relazione si fa riferimento al mancato accordo tra gli enti coinvolti per il pagamento dei costi di gestione e ad altre anomalie di carattere strutturale. Oggi i sindaci e i commissari del territorio avrebbero trovato un accordo di massima, che dovranno perfezionare in vista dell'incontro del 25 gennaio.