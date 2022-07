Giudice di pace Marano, c'è uno spiraglio: Comune di Giugliano aderisce a convenzione

Giudice di Pace Marano, anche il Comune di Giugliano aderisce alla convenzione con gli altri enti che gestiscono la struttura. Il Comune della terza città della Campania non aveva mai aderito al patto per la suddivisione delle spese e del personale da impiegare negli uffici. Sul presidio giudiziario, che ha competenza su sette comuni dell'area giuglianese, pende tuttavia una richiesta di chiusura (per problemi legati alla sicurezza e alle spese da suddividire tra i Comuni interessati alla gestione) del presidente del tribunale Napoli nord Luigi Picardi, che nei giorni scorsi ha inviato una nota al Ministero della Giustizia.

