Marano, in campo la nuova ditta ma lo scenario non cambia: rifiuti ovunque

Cambia la ditta, ma la musica no. Marano, anche oggi, è sommersa dai cumuli di spazzatura.

Dalla notte è attiva sul territorio una nuova azienda, la Green Line, subentrata alla Tekra.

La partenza è stata subito un flop: rifiuti non raccolti in tantissime del territorio, già segnate da una precedente non rimozione risalente allo scorso venerdì.

La situazione, ormai da settimane, è critica: le strade sono sporche o non spazzate. L'inciviltà fa il resto, poi, in determinati punti dove la raccolta differenziata non è mai decollata. Videosorveglianza inesistente e mancati controlli completano il quadro.