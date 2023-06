Marano, Festa della Repubblica con una “b” in meno

Festa della Repubblica a Marano con clamoroso svarione linguistico.

Sulla corona d'alloro, posizionata come ogni anno dinanzi al monumento ai caduti e alla presenza dei commissari straordinari alla guida del municipio, dei rappresentanti delle forze dell'ordine e del neo sindaco Matteo Morra (non ancora insediato ufficialmente) campeggiava la scritta "Republica" anziché Repubblica.

Un errore che non è passato inosservato e che ha fatto, in poche ore, il giro del web e delle pagine social dedicate alla città, strappando sorrisi, illarità e qualche commento non proprio lusinghiero.