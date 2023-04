Giugliano, auto si schianta in un ponteggio: caos traffico per la chiusura di via Roma

Caos traffico questa mattina in centro a Giugliano. A scatenare l'ingorgo la chiusura al passaggio dei veicoli di un tratto di via Roma a seguito del parziale crollo di un ponteggio. L’impalcatura, che è installata su un edificio all’inizio di via Roma, è venuta giù perché nella notte un’auto ci si è schiantata contro. Il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro il ponteggio che in parte ha ceduto. Fortunatamente non si sarebbero registrati feriti. Sul posto stamane la polizia municipale guidata dal comandante Luigi Maiello.

La ditta che si occupa dei lavori già nella notte è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e risistemare l’impalcatura. I caschi bianchi sono a lavoro per identificare il veicolo e risalire al conducente grazie alle immagini di videosorveglianza della zona. La chiusura dell’arteria però ha provocato seri disagi alla viabilità in centro con via Palumbo paralizzata dal traffico così come le strade circostanti.