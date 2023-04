Cavi di rame e addirittura guardrail. Boom di furti ai danni delle infrastrutture cittadine dell'area Nord di Napoli: una sequenza di crimini ravvicinata e preoccupante, che ha mandato in tilt il traffico dell'hinterland e rischia di lasciare isolata tutta la zona a Pasqua. Off-limits sia la perimetrale di Melito-Scampia, sia la metro la cui tratta ieri è stata limitata dai Colli Aminei a Garibaldi fino al primo pomeriggio (escludendo cioè le fermate all'aperto: Frullone, Chiaiano e Piscinola). Già nelle scorse settimane, un furto di cavi aveva provocato uno stop analogo della linea 1, ora ripristinata.

Più grave, invece, la questione dei guardrail: ci vorranno «due settimane di lavori per l'installazione dei new jersey, che saranno più difficili da rubare», spiega l'assessore alle Infrastrutture di Palazzo San Giacomo, Edoardo Cosenza. Intanto, la paralisi è totale in una via cruciale per migliaia di pendolari che si spostano verso Melito, Aversa, Sant'Antimo, Giugliano, Villaricca e viceversa. Per raggiungere Napoli da Mugnano, per esempio, i tempi di percorrenza sfiorano anche l'ora e mezza nelle ore di punta secondo un calcolo di ieri di Googlemap. Una chiusura che rischia di impattare, nei prossimi giorni, anche sui percorsi alternativi che sfociano in via Marina, via Caracciolo e Fuorigrotta (lato Lago Patria).

La perimetrale è la via di accesso e di fuga da Napoli verso l'hinterland a Nord. Un asse che spesso pieno di immondizia costeggia i campi rom ed è fondamentale per la viabilità negli orari di apertura e chiusura degli uffici. Proprio per questo, e data la reiterazione di furti nell'ultimo periodo, il Comune invoca un monitoraggio costante della strada da parte delle forze dell'ordine. Un furto pesante, insomma, quello dell'altro ieri.

Sul posto è intervenuta la Polizia locale. Gli agenti hanno visto un uomo dileguarsi all'interno dell'insediamento rom di viale della Resistenza. I tecnici comunali, successivamente, hanno verificato l'assenza di parti di parapetti ai margini della carreggiata. Risultato: tratto viario chiuso tra Melito e Scampia.

«La Protezione Civile della Regione ha chiuso gli ingressi dell'asse perimetrale di Melito da Scampia a Mugnano, e questo perché sono stati rubati dei guardrail e lungo la strada, dalla quale si accede poi all'Asse Mediano, sono state trafugate alcune parti delle barriere laterali di protezione - denuncia il deputato di Avs Francesco Borrelli - Il ladro sarebbe stato colto sul fatto dalla polizia municipale ma è riuscito a fuggire all'interno del campo rom. Gli agenti sono stati costretti a presidiare i tratti senza cordoli per evitare incidenti. Il traffico è impazzito e si sono formate lunghe code. Si ripristini prima possibile la situazione». «Il problema resta, però, sempre lo stesso - prosegue Borrelli - Questi campi non hanno più motivo di esistere, sono ricettacoli di degrado e illegalità e vanno, quindi, smantellati definitivamente».

Dopo la paralisi della circolazione, l'altra sera, i lavori di ripristino, affidati alla ditta specializzata Cuzzolino Costruzioni Soc. Coop, sono iniziati tempestivamente, già ieri mattina. La strada è chiusa però in entrambe le direzioni e, vista la natura dell'intervento, «sarà difficile ipotizzare l'apertura di un passaggio con la limitazione delle corsie - argomenta Cosenza - Faremo il possibile, naturalmente, per limitare i disagi. Ma l'idea è di sostituire completamente i guardrail con dei new jersey, che sono più difficili da rimuovere». La soluzione di Palazzo San Giacomo, dunque, è quella di provare a risolvere alla radice il problema dei furti sulla Perimetrale. Ma con le feste pasquali a partire da oggi nonb sarà facile reperire subito i materiali.