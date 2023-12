Circumflegrea: infiltrazioni in galleria, interrotta tratta tra Pianura e Quarto

Infiltrazioni d'acqua in galleria: interrotta tratta della Circumflegrea. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che in una nota informa come «per infiltrazioni di acqua proveniente da fonte esterna non ancora identificata dagli enti competenti all'interno della galleria Astroni, al momento e fino a nuovo avviso, la circolazione sulla linea Circumflegrea è interrotta tra Pianura e Quarto».

Il servizio sulla linea è dunque garantito tra Montesanto e Pianura e tra Quarto e Licola. Istituito un servizio sostitutivo di autobus tra Pianura e Quarto come da orario ferroviario. Per consultare i punti di fermata si possono consultare gli orari presenti sul sito www.eavbus.it. Sono in corso gli accertamenti e le verifiche da parte dei vigili del fuoco e dal genio civile.