Un programma di eventi natalizi che guarda a tutte le fasce d'età e tiene dentro la solidarietà, l'attenzione per i poveri e la guerra europea che si sta combattendo in Ucraina. «L'incanto di Torre Annunziata» il nome del cartellone di iniziative presentato ieri mattina dai tre commissari che amministrano l'Ente oplontino, Enrico Caterino, Fernando Mone e Marco Serra, subentrati dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Presenti anche i rappresentanti di alcune associazioni che organizzeranno appuntamenti durante il periodo festivo, che partono già oggi e si concluderanno il prossimo 10 gennaio. In mattinata, dalle 10, ci sarà il primo laboratorio per bambini sull'ecosostenibilità insieme con l'intrattenimento della giocoleria circense. Appuntamento che si ripeterà l'11 e il 17, al quale si aggiungono i giochi del Villaggio di Babbo Natale nei giorni delle due vigilie, il 24 ed il 31. Villaggio che il 27 dicembre si sposterà al Parco Penniniello, «così da tenere dentro tutta la città» hanno spiegato gli amministratori.

Nell'ambito del Divino Jazz Festival si terranno diversi concerti: il 16, nella basilica della Madonna della Neve, si esibiranno Gabriele Mirabassi e Simone Zanchini, mentre il 17 ai Salesiani sarà la volta di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Domenica 18, al porto, il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari, insieme a Tony Esposito e Idina Arozarena, e il 23 nella chiesa dello Spirito Santo la rappresentazione musicale di Natale Napoletano con Lina Sastri. Spazio anche per gli allievi del liceo musicale Pitagora-Croce il 22 dicembre e il 10 gennaio, mentre sempre il 22 dicembre, nel pomeriggio, nell'aula consiliare saranno premiati esponenti oplontini che nel 2022 si sono distinti nello sport e studenti particolarmente meritevoli nello studio.