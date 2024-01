Ischia, 51enne arrestato con 2,5 chili di droga e orologi falsi

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Ischia hanno notato, in località Serrara Fontana, un soggetto che, con atteggiamento circospetto, che entrava ed usciva da un’attività commerciale per poi chinarsi dietro un bancone.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro quando lo stesso, alla loro vista, si è precicipitato dietro il bancone come se volesse celare qualcosa.

Pertanto, gli operatori hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre all’interno dell’esercizio commerciale hanno rinvenuto 4 involucri con circa 2 grammi di cocaina, 6 panetti e 4 pezzi di hashish del peso complessivo di circa 650 grammi e 3 bustine con circa 20 grammi di marijuana; ancora, in un locale adibito a deposito, gli agenti hanno trovato altri 2 involucri contenenti circa 57 grammi di cocaina e 3 orologi di un noto marchio, risultati falsi.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione dell’indagato e in un garage in suo uso dove hanno rinvenuto e sequestrato 4 involucri di hashish del peso complessivo di quasi 1,6 kg e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’uomo, 51enne ischitano, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e ricettazione.