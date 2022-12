Ischia, a fuoco rete frangivento intorno a lido ristorante: non si esclude ipotesi dolosa

Questa notte i carabinieri della stazione di Barano d'Ischia sono intervenuti in via Maronti per l'incendio di una rete frangivento posizionata intorno a un lido ristorante. Il danno è stato di lieve entità, le fiamme sono state domate in tempo. Non si esclude l'ipotesi dolosa e sono in corso le indagini.