Jeff Bezos a Procida: il pranzo con Kris Jenner alla Corricella

Pranzo alla Corricella per Jeff Bezos, che da ieri si trova in rada nelle acque di Procida col suo maxi veliero e la nave d'appoggio.

Bezos, fondatore e proprietario di Amazon, amministratore delegato di Blue Origin (società attiva nei voli spaziali) e proprietario del Washington Post, è arrivato nel caratteristico porticciolo isolano a bordo di un tender partito da Koru, il veliero da 127 metri di lunghezza e mezzo miliardo di dollari di costo, assieme ad un nutrito gruppo di bodyguard per pranzare alla Locanda del Postino, un caratteristico ristorante procidano i cui proprietari erano stati allertati in mattinata dell'arrivo del tycoon americano che, attraverso lo yacht broker napoletano Luise, aveva prenotato un tavolo per il suo nutrito gruppo di amici fra cui c'era anche Kris Jenner, protagonista insieme alla sua famiglia della serie «Al passo con i Kardashian» e madre, tra gli altri, di Kim Kardashian e Kylie Jenner.

A tavola Bezos ed i suoi commensali hanno gustato impepata di cozze, spaghetti a vongole, crudo di pesce, baccalà in tempura con zucchine e crema di zucchine alla scapece; a fine pranzo il miliardario americano, che secondo Forbes ha un patrimonio di oltre 152 miliardi di dollari, non si è negato ad una foto con i proprietari del ristorante, Giancarlo Russo e Alda Cammarata.