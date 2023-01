Dagli esercizi commerciali impossibilitati a riscuotere attraverso il Pos, agli studi medici e i laboratori bloccati nell'invio di referti e ricette, passando per le abitazioni private.

Dalla zona nord a quella sud. Sono circa le 10 quando gli operai di una delle ditte che lavorano alla sistemazione dell'asfalto (le indagini per individuare le responsabilità dell'accaduto sono in corso), trancia di netto, all'altezza di via Parini, nel centro storico della città, un cavo primario di fibra, interrompendo centinaia di collegamenti sia telefonici che di linea internet. Il cavo tranciato è allacciato a ben sette cabine, e coinvolge quasi tutti i gestori telefonici. Per 1.800 clienti cala il buio nelle comunicazioni.

Per quasi otto ore, il tempo occorso ai tecnici della società Sirti per riparare il guasto causato dalla rottura del cavo, nella città oplontina è stato il caos.

Centinaia di utenti, senza linea telefonica e senza internet, attraverso i cellulari hanno preso d'assalto i centralini dei vari gestori per chiedere spiegazioni. Clienti dei supermarket costretti ad abbandonare il carrello della spesa e recarsi allo sportello bancomat per provvedere al pagamento in contanti. La situazione è tornata alla normalità soltanto nel tardo pomeriggio. Si tratta dell'ennesimo incidente provocato da ditte impegnate in lavori ai sottoservizi o nella sistemazione del manto stradale. Chi paga i danni? Non è dato sapere: di sicuro i cittadini.