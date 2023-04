Auto centra in pieno pedone: donna in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte la donna investita poco fa da un'auto a Marano, nella centralissima via Falcone, luogo dove spesso di verificano incidenti gravi.

Un'auto ha centrato in pieno la donna, di origini straniere.

L'impatto è stato violentissimo, secondo le testimonianze dei commercianti e residenti della zona. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri della locale compagnia e il personale del 118.

La persona investita, in condizioni definite gravissime, è stata trasportata in ospedale. L'uomo alla guida dell'auto che l'ha investita si sarebbe fermato per prestare soccorso.