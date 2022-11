Marano, caos rifiuti: da 7 giorni strade invase dai cumuli

Caos rifiuti, ormai da oltre sette giorni, nel comune di Marano. I cumuli sono ovunque e le condizioni igienico-sanitarie in tante zone sono al limite. Il Comune, al momento, non ha emanato alcuna nota ufficiale.

Quel che si sa è che tra pochi giorni o settimane la ditta attualmente incaricata della raccolta lascerà (per scadenza naturale di contratto) la città. Le subentrerà la Green line, fino all'espletamento di un bando di gara. L'azienda è gestita dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie. Le problematiche sarebbero imputabili al mancato riassetto (pulizie straordinarie) di alcuni punti della città. Ciò fa sì che i rifiuti si accumulino in strada.