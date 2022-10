Attività abusiva e illecito sversamento rifiuti: a Marano sequestrata una carpenteria

Sulla carta era una ditta che si occupava di trasporti, ma in realtà fungeva da carpenteria abusiva. I carabinieri della locale compagnia, in collaborazione con i colleghi della Forestale, hanno sequestrato un deposito a Marano, in via Panoramica, e denuncito tre persone per esercizio abusivo della professione e illecito sversamento di rifiuti. L'area è stata sequestrata. L'azienda in questione è ubicata in via Panoramica. Nell'ambito dei controlli disposti sul territorio, i militari hanno inoltre elevato sanzioni al codice amministrativo e sequestri amministrativi per un importo di poco inferiore ai 7 mila euro.