Marano, nuovi crolli in strada: centro storico paralizzato

Disastro strade a Marano. Centro storico letteralmente paralizzato per l'ennesimo crollo di calcinacci e per la chiusura imposta dai vigili del fuoco del tratto che va da piazza Spirito Santo a via Baracca.

L'ennesima strada chiusa per crolli o pericolo crolli degli ultimi mesi. I vigili del fuoco, intervenuti dopo una segnalazione, hanno già transennato l'area.

In pieno centro, oltre al tratto chiuso oggi, sono chiuse via Ranucci, corso Vittorio Emanuele, parte di via Vallesana, via Annunziata e altri punti del territorio. I cittadini sono esasperati, anche per la carenza di vigili urbani in strada.