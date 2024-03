Costiera amalfitana, l'Anas riassegna i lavori di consolidamento del costone roccioso: si riprende da Positano

È stato riavviato l’intervento per la stabilizzazione dei costoni rocciosi incombenti sulla strada statale 163 “Amalfitana”, nei territori comunali di Amalfi, Conca dei Marini, Furore e Positano, in provincia di Salerno. Anas, infatti, ha consegnato i lavori all’impresa Rogu Costruzioni Srl con sede in Catanzaro, nel rispetto dei tempi tecnici e di Legge previsti, a seguito della risoluzione del precedente contratto d’appalto, in danno al Consorzio affidatario.

L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro, finanziati dalla Regione Campania – consisterà nell'esecuzione di attività, fino a 200 metri di quota, per l’ispezione, bonifica e disgaggio di parti instabili dei costoni, nell'apposizione di reti in aderenza e nell'installazione di reti paramassi sui versanti a monte della statale; l’ultimazione di tali lavorazioni – tecnicamente articolate, sia per la natura specialistica dei lavori, sia per l’orografia dei luoghi – permetterà di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico nell’intera area.

Le attività prenderanno il via a partire dal prossimo mercoledì 28 febbraio, nel territorio comunale di Positano, con l’attivazione del senso unico alternato tra il km 10,660 ed il km 10,740, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00, fino al prossimo 8 aprile, ad esclusione dei giorni festivi e del periodo pasquale compreso tra il 29 marzo ed il 2 aprile. I lavori proseguiranno, poi, nel territorio comunale di Furore, secondo un calendario in fase di definizione, previa comunicazione agli Enti Locali.