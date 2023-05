Marano, il prefetto ordina la rimozione del murale di «Specchino» e di un'edicola votiva: proteste

I carabinieri della Compagnia di Marano e gli agenti della Polizia Municipale, su ordine del Prefetto di Napoli, stanno intervenendo in piazza Trieste e Trento per rimuovere un murale dedicato a Ciro Iacolare, meglio noto come "Specchino", e un'edicola votiva abusiva.

Entrambi i manufatti sono stati realizzati nella piazza principale del centro storico della città durante la fase dei festeggiamenti per lo scudetto del Napoli.

Ciro Iacolare, per tutti conosciuto come "Specchino", era un ragazzo disabile molto noto città e grande tifoso del Napoli, morto tragicamente in un incidente stradale. Diversi cittadini della zona stanno iprotestando contro tale decisione.