Vasto incendio nella collina di Marano: in fiamme il bosco con vincolo della Soprintendenza

Un vastissimo incendio si è sviluppato a Marano, nella zona del bosco della Salandra, uno degli ultimi polmoni verdi della città. Il bosco ha ottenuto il vincolo della soprintendenza ai beni archeologici ed è ricco di testimonianze di epoca romana.

Dal pomeriggio di oggi sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale di Marano.

Le fiamme, al momento, non lambiscono le case. Ma il comando dei vigili urbani ha richiamato in servizio i reperibili, mentre si attendono ulteriori squadre dei vigili del fuoco. Quelle attualmente in azione hanno esaurito le scorte di acqua.

La vegetazione arida, ma soprattutto il vento, hanno favorito la diffusione delle fiamme.