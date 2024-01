La palazzina di via Nuvoletta, già sede dell'ufficio tecnico e dell'ufficio tributi del Comune, dovrà ospitare anche gli altri comparti amministrativi dell'ente cittadino. È questo il contenuto di una delibera avallata nei giorni scorsi dalla giunta guidata dal sindaco Matteo Morra. L'esigenza di accorpare gli uffici in un'unica sede è la motivazione contenuta nell'atto amministrativo. Ad oggi gli uffici dell'Ente sono dislocati in quattro sedi: nell'attuale casa comunale di via San Escrivà de Balaguer sono ubicati gli uffici amministrativi, la sala giunta, l'ufficio del sindaco, di segreteria, della ragioneria e dell'economato. Al corso Europa, invece, è situato il comando dei vigili urbani, mentre in via Nuvoletta - a due passi dalla caserma dei carabinieri e dall'ufficio postale - sono attualmente operativi l'ufficio tecnico, patrimonio, igiene urbana, cimitero, tributi, stato civile e anagrafe.

APPROFONDIMENTI Giugliano assediata da ladri e rapinatori «Ostaggio di bande» Ipercoop, conto alla rovescia per evitare i licenziamenti Il prefetto di Napoli Michele di Bari in visita a Ischia

«Occorre razionalizzare i locali sia sotto il profilo funzionale che economico, eliminando i costi di gestione e, infine, migliorare l'offerta dei servizi per il cittadino, costituendo un polo unico in cui possano confluire i più importanti tra i servizi di contatto con il pubblico dell'Ente - recita la delibera sottoscritta da sindaco e assessori nei giorni scorsi - È necessario fare ciò al fine di assicurare una maggiore accessibilità delle informazioni e, al contempo, una riduzione e una semplificazione degli adempimenti richiesti ai cittadini».

Per alcuni consiglieri comunali, sia di maggioranza che di opposizione, la scelta adottata dall'esecutivo ha anche un'altra finalità: il maggiore controllo di uffici particolarmente delicati, quello tecnico in primis, dove da anni ormai c'è un viavai impressionante - anche nei giorni di non ricevimento - di professionisti, in particolar modo di geometri, architetti e ingegneri nonché di semplici cittadini. La data dello spostamento degli uffici nella sede di via Salvatore Nuvoletta non è stata ancora comunicata.

Nella vicina Calvizzano, intanto, l'amministrazione cittadina ha dato il "la" ai lavori di restyling dell'aula consiliare. La sala, ubicata nel palazzo del municipio, ospiterà anche convegni, dibattiti e iniziative promosse dalle scuole del territorio. «È elegante, bella e molto istituzionale - sottolinea il sindaco Giacomo Pirozzi - Si presterà benissimo ai tantissimi convegni che intendiamo realizzare. Libri, manifestazioni pubbliche, presentazioni di eventi e tante altre cerimonie: insomma si potrà fare davvero di tutto. Sarà uno spazio - aggiunge ancora il primo cittadino di Calvizzano - fruibile per ogni cittadino. Abbiamo fortemente voluto riqualificarla e ora è degna del nostro comune. Manca ancora qualche ulteriore step e del materiale, le tende, l'impianto audio ma siamo a buon punto». E ancora: «Si potrà finalmente fare cultura all'interno della casa comunale». L'aula consiliare di via Mirabelli è stata ristrutturata in parte con risorse del bilancio comunale e in parte con risorse finanziarie stanziate dalla Città Metropolitana di Napoli.