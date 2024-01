Il prefetto di Napoli Michele di Bari in visita a Ischia

Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha visitato i luoghi della tragica frana del 2022 ed ha incontrato i sindaci ed il commissario alla ricostruzione. Di Bari, arrivato in tarda mattinata al porto di Casamicciola con una motovedetta della guardia di finanza, ha raggiunto il Celario - il luogo dove il fango franato dal monte Epomeo fece 12 vittime - insieme al sindaco casamicciolese Giosi Ferrandino ed al commissario Giovanni Legnini; subito dopo ha avuto, nella sala del consiglio comunale casamicciolese, un incontro tecnico con la struttura commissariale.

Gli esperti del commissariato hanno illustrato al prefetto gli effetti della calamità naturale del 26 novembre 2022 e lo stato di avanzamento degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione, anche in relazione all'impasse creatosi a seguito della emanazione del nuovo piano di assetto idrogeologico, contestato da alcuni comuni isolani ed oggetto di un ricorso al tar. Nel primo pomeriggio poi Di Bari ha raggiunto la sede isolana del commissariato alla ricostruzione, presso lo stabilimento militare Buonocore ad Ischia porto, dove ha incontrato tutti e sei i sindaci ischitani, il vice presidente regionale Fulvio Bonavitacola i vertici della forze dell'ordine tra cui il generale dei carabinieri Scandone e quello della guardia di finanza Borrelli ed il responsabile regionale della protezione civile Giulivo. Durante la riunione il commissario Legnini ha sottolineato in primis il prezioso ruolo svolto dalle forze dell'ordine nel fare muro contro le pratiche illegali nei cantieri per la ricostruzione aperti sull'isola a seguito delle calamità naturali anche in relazione alle recenti vicende che hanno visto coinvolto l'imprenditore edile Salvatore Langellotto, che risultava dipendente di una ditta incaricata dalla sma Campania del trasporto in terraferma del fango della frana. Legnini ha poi ricordato quanto sia complicata la situazione di Ischia, colpita da due calamità naturali nel giro di pochi anni e dalla coesistenza, nello stesso territorio, di molteplici rischi e molteplici vincoli e quanto sia stata sin qui importante la coesione tra le istituzioni; Legnini ha altresì ribadito che il percorso di messa in sicurezza dell'isola non può subire rallentamenti, anche per impedire che venga meno la fiducia nelle istituzione dei cittadini, e per il quale risulta fondamentale un quadro pluriennale di risorse adeguate.

Dal canto suo il vice presidente regionale Bonavitacola ha anticipato che nelle prossime settimane partirà un dialogo con l'autorità di Bacino per dirimere la questione del piano di assetto idrogeologico mentre il sindaco di Casamicciola Ferrandino ha ribadito il ruolo essenziale del prefetto nel percorso della ricostruzione e nella difesa della legalità.

«Ritengo priorità assoluta la messa in sicurezza dell'isola» ha affermato il prefetto Di Bari che ha poi aggiunto «c'è un problema di risorse finanziarie che mi farò carico di riferire affinché abbia l'adeguata considerazione istituzionale. Ischia vive di turismo e dovremo dare sicurezza ai suoi turisti, anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. Giusto quindi che si sappia che l'indice di delittuosità di tutti e sei i comuni è in significativo calo negli ultimi tempi, ma dobbiamo comunque mantenere alta l'attenzione anche per la legalità nel campo degli appalti pubblici, elemento per il quale chiedo la collaborazione dei sindaci: presto ci sarà l'adozione di un nuovo protocollo, valido per l'intera isola.» Per quanto riguarda la materia della protezione civile, il prefetto ha poi annunciato che, prima dell'estate, intende organizzare sull'isola una esercitazione considerando che il rischio idrogeologico resta ancora un elemento non trascurabile ed auspicato infine che il tavolo istituzionale riunitosi oggi diventi elemento stabile di prevenzione e gestione delle pratiche di ricostruzione per Ischia.