Incendio nel porto di Pozzuoli: catamarano prende fuoco, bloccati i traghetti

Un catamarano è stato distrutto dalle fiamme poco fa nel porto di Pozzuoli. L'imbarcazione era ormeggiata in un vicino cantiere navale quando le fiamme sono divampate a bordo. Immediatamente gli operai hanno rotto gli ormeggi per evitare che le fiamme colpissero le altre imbarcazioni vicine. Il catamarano - di circa 15-20 metri di lunghezza - è finito all'ingresso del porto di Pozzuoli bloccando il transito dei traghetti in arrivo da Procida e Ischia e in uscita.

Non si registrano feriti. In mare ci sono anche diverse motovedette della guardia costiera che stanno tenendo la situazione sotto controllo