Dopo la decisione di ritirare le dimissioni entro i 20 giorni, Peppe Jossa nomina la nuova Giunta ma con un assetto ancora parziale e tiene per se tutte le deleghe da assegnare in un secondo momento.

«In virtù dell’impellente necessità di adempiere ad importanti atti a tutela della comunità di Marigliano, come il rendiconto dell’esercizio finanziario del 2023, che prima di poter passare al vaglio del Consiglio Comunale necessita dell’approvazione da parte della giunta del relativo schema, questa mattina ho provveduto a ricostituire, seppure parzialmente, la squadra degli assessori. Si tratta di Raffaele Coppola, Felice Mautone, Rosanna Palma, Adolfo Stellato e Lina Vivolo. Le deleghe resteranno ancora in capo a me mentre mi riservo di completare la compagine di governo nei prossimi giorni»: è quanto afferma infatti il sindaco di Marigliano Peppe Jossa.

«La fase di verifica politica - prosegue - si è conclusa con l’espressione della volontà degli alleati di proseguire l’esperienza amministrativa che tanti risultati positivi ha raggiunto e che tanti altri potrà traguardare per migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini».

«Resta – aggiunge Jossa - la disponibilità ad accogliere contributi programmatici e politici da parte delle forze politiche presenti in seno all’assemblea cittadina per ampliare il progetto politico per Marigliano».

«Ringrazio la maggioranza che sostiene e riconfermo una fiducia mai incrinata nei confronti di tutti gli assessori che mi hanno affiancato nell’amministrazione della nostra comunità. Sono certo che continueranno con lo stesso entusiasmo, lo stesso senso di responsabilità e lo stesso spirito di servizio a lavorare per il bene comune», sottolinea infine il sindaco di Marigliano.