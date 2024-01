Marigliano, con il Pnrr nuovo look per la villa comunale

Da parco chiuso a luogo di incontro e aggregazione con spazi dedicati che rispondono alle odierne esigenze di famiglie, dei giovani, dei bambini e di nonni. La villa comunale di Marigliano, cambia completamente volto con l'intervento di riqualificazione grazie ai fondi del PNRR. Il progetto di riqualificazione è stato presentato ieri alla città nel corso di un convegno promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Peppe Jossa con l’obiettivo di condividere con la comunità gli interventi che saranno realizzati e che puntano a migliorare la fruibilità dell’area, rendendola più adatta alle esigenze dei cittadini che si integrano perfettamente con l’obiettivo di realizzare un’opera che rispetti l’impianto storico, che valorizzi le aree a verde e che risponda agli attuali standard europei di rigenerazione urbana. La nuova villa comunale sarà il fotogramma di una sequenza di luoghi continui che manterranno però ognuno la propria identità: da piazza Municipio al palazzo scolastico sede del I Circolo didattico “G. Siani” attraversando le principali strade cittadine.

L’obiettivo, come hanno spiegato i tecnici nel corso della presentazione, è, infatti, quello di “restituire a nuovo splendore un’area simbolo della vita cittadina mariglianese migliorandone la fruibilità in chiave di sostenibilità ambientale, sociale ed economica”. ll progetto “Piazza Municipio e Villa Comunale riqualificazione degli spazi aperti del centro urbano di Marigliano” è stato finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e rientra nella lunga lista di interventi destinatari di risorse nazionali ed europee. «La nuova villa comunale è intesa come un luogo aperto, continuo, sempre fruibile, in cui si rappresenta un’idea di spazio pubblico contemporaneo, e rappresenta il primo tassello, centro e motore, di una più complessiva strategia di riqualificazione e messa in rete degli spazi aperti del centro città.

Un processo, avviato negli ultimi anni, frutto della sinergia virtuosa tra amministrazione ed uffici, che rappresenta un modello di buon governo finalizzato a promuovere la qualità dell’architettura e degli spazi urbani.

Da parte mia – ha dichiarato la docente universitaria Anna Terracciano che ha fatto parte della giunta guidata dal sindaco Peppe Jossa - esprimo il massimo ringraziamento a tutti coloro che si sono spesi per il raggiungimento di questo importante obiettivo, e il mio personale orgoglio per aver contributo a costruire una Marigliano migliore e più bella.» "Un sogno che si avvera – ha sottolineato l’assessore al PNRR, Lina Vivolo – una villa comunale nella quale trascorrere tempo all’aria aperta insieme alle famiglie ed agli altri. Diventerà il luogo dove i bambini potranno giocare in sicurezza ed in un ambiente congeniale e favorevole alle esigenze di tutti. In più avrà una impronta green, sostenibile, solidale, senza barriere e soprattutto assumerà, grazie ai colori delle specie arboree previste, un aspetto diverso in ogni stagione dell’anno. Non ci annoieremo”.

“Un luogo strategico per tutti i cittadini, per le famiglie e per l’intera città: la riqualificazione della villa comunale ha affermato il sindaco Peppe Jossa - rende concreto l’impegno speso fin dal primo giorno del nostro insediamento per far arrivare a Marigliano tutte le risorse utili a rendere la città più bella e funzionale. E’ solo l’inizio: questa è la prima di una lunga lista di opere che realizzeremo grazie all’impegno di quanti, dai dirigenti, ai tecnici, agli assessori ed all’intera amministrazione comunale hanno lavorato sodo per non far perdere a Marigliano nemmeno un’opportunità”.