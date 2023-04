Michela Rostan, chi è il padre dell'ex deputata arrestato a Melito

Nella bufera giudiziaria che da stamattina si è abbattuta sul comune di Melito e che ha portato all'arresto di ben 18 persone gravemente indiziate a vario titolo tra cui scambio elettorale politico mafioso, spunta anche il nome di Emilio Rostan, padre della ex deputata Michela Rostan.

Rostan è stato socio in aziende di costruzione con Alfredo Cicala, ex sindaco di Melito negli anni novanta, arrestato e condannato per associazione camorristica, braccio politico imprenditoriale del potente clan Di Lauro.

Emilio Rostan si era candidato nel 2006 alle comunali a Napoli per i Ds senza successo.

I presunti affari di Emilio Rostan con Alfredo Cicala risalgono al 2005; il comune di Melito venne sciolto per infiltrazioni camorristiche, il sindaco di allora era Giampiero Di Gennaro.